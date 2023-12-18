انت الان تتابع لاستخدام آمن.. "القصيم الصحي": 5 معلومات مهمة تتضمنها "النشرة الداخلية للدواء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 8:32 صباحاً

أكد تجمع القصيم الصحي، أن قراءة نشرة الأدوية ضرورية؛ مشيرًا إلى أنها توفر المعلومات المهمة عن الدواء، ليستخدمه الفرد بالشكل الصحيح، ويتجنب الآثار الجانبية الضارة. وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه للحصول على استخدام آمن يجب قراءة النشرة الداخلية للدواء التي تعطي 5 معلومات مهمة. وأبان أن هذه المعلومات تتضمن: "ما هو الدواء وماهي استخداماته؟ وكيفية أخذه بشكل صحيح، وما هي الجرعة الموصى بها؟ والأعراض الجانبية المحتملة، ومتى يجب عدم أخذ الدواء؟ وكيفية التخزين، وتاريخ الانتهاء".

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