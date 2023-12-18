انت الان تتابع أجواء نصف نهائي "مونديال الأندية" في جدة.. سماء صحوة وطقس مستقر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 8:34 صباحاً

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم خلال مباريات نصف النهائي بـ#كأس_العالم_للأندية في جدة مساء اليوم. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد سماء صحوة وطقسًا مستقرًّا. وتشهد جدة رياحًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول نهارًا إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة. وأضاف المركز أن درجة الحرارة لليوم 34 مئوية ونسبة الرطوبة 70%.

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