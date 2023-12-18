السعودية | عودة فرص الأمطار على بعض الخليج 365 بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عودة فرص الأمطار على بعض الخليج 365 بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
يُتوقع بمشيئة الله أن تتأثر أجزاء من شمال ووسط المملكة خلال الأيام القادمة، بامتداد ما يُعرف بالمرتفع الجوي السيبيري؛ بحيث تنخفض درجات الحرارة لا سيما الليلية في مناطق عدة؛ بحيث يكون الطقس مائلًا للبرودة في ساعات النهار، وباردًا ليلًا؛ بل وشديد البرودة في أجزاء من شمال المملكة وصولًا لمنطقة حائل؛ إذ تقارب الصغرى حينها 2- 5 درجات مئوية فقط، مع فرص لتشكل الصقيع.
وتعود درجات الحرارة لارتفاعها بدءًا من شمال المملكة وتدريجيًّا لغالبية الخليج 365 مع نهاية الأسبوع؛ بحيث تصبح من جديد أدفأ من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، مع طقس معتدل الحرارة إجمالًا نهارًا، وباردًا نسبيًّا في ساعات الليل، وتنشط أيضًا الرياح الجنوبية الغربية على فترات.
وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة المتوقع، تتدفق كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة يوم الجمعة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، مع احتمالية هطول بعض الأمطار المتفرقة في أغلبها. وتمتد الأمطار يوم السبت لشمال المنطقة الشرقية بما فيها حفر الباطن وشمال منطقة الرياض إداريًّا، وكذلك مكة المكرمة، وتُصحَب هذه الأمطار بحدوث الرعد في بعض الأوقات.