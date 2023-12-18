السعودية | عودة فرص الأمطار على بعض الخليج 365 بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يُتوقع بمشيئة الله أن تتأثر أجزاء من شمال ووسط المملكة خلال الأيام القادمة، بامتداد ما يُعرف بالمرتفع الجوي السيبيري؛ بحيث تنخفض درجات الحرارة لا سيما الليلية في مناطق عدة؛ بحيث يكون الطقس مائلًا للبرودة في ساعات النهار، وباردًا ليلًا؛ بل وشديد البرودة في أجزاء من شمال المملكة وصولًا لمنطقة حائل؛ إذ تقارب الصغرى حينها 2- 5 درجات مئوية فقط، مع فرص لتشكل الصقيع.

وتعود درجات الحرارة لارتفاعها بدءًا من شمال المملكة وتدريجيًّا لغالبية الخليج 365 مع نهاية الأسبوع؛ بحيث تصبح من جديد أدفأ من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، مع طقس معتدل الحرارة إجمالًا نهارًا، وباردًا نسبيًّا في ساعات الليل، وتنشط أيضًا الرياح الجنوبية الغربية على فترات.