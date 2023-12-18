ولي العهد يقدم واجب العزاء في وفاة نواف الأحمد

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدّم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أمس، واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت - رحمه الله.

وكان في استقبال ولي العهد بالمطار الأميري الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي أعرب عن جزيل شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الكويت، وشعبها في مصابهم.

كما كان في استقبال ولي العهد الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وأسرة أمير دولة الكويت الراحل، وعدد من الشيوخ.

ورافق ولي العهد كل من: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، والأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي.

وغادر ولي العهد دولة الكويت، وكان في وداعه أمير دولة الكويت.