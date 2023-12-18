شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اليانسون قبل النوم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف موقع «healthline» فوائد تناول مشروب اليانسون قبل النوم. ومنها ما يلي:

الوقاية من فقر الدم

اليانسون يحتوي على الحديد، الذي يعمل بدوره على إنتاج خلايا الدم الصحية وتعويضها بالتالفة، إلى جانب مساهمته في إنتاج الهيموجلوبين الذي يعمل بدوره على الوقاية من فقر الدم.

قرحة المعدة

تناول كوب واحد من اليانسون قبل النوم، يعمل على التقليل من إفراز حمض المعدة، الذي يساعد بدوره على تقليل فرص الإصابة بقرحة المعدة.

علاج الاكتئاب

ثبتت فعالية بذور اليانسون في علاج الاكتئاب والتقليل من أعراضه، راجع إلى فعالية هذه البذور، التي لا تقل عن دور الأدوية التي يلجأ إليها البعض للتخلص من الاكتئاب.

علاج الإمساك

ثبتت فعالية اليانسون قبل النوم، في كونه علاجا فعالا للإمساك، خاصة إذ تمت إضافته إلى الشمر والبلسان، ليجعله مزيجًا قويًا، لا غنى عنه في التخلص من الإمساك بشكل طبيعي، خاصة إذ حرص الشخص على شربه قبل النوم مباشرة.

خفض نسبة السكر في الدم

يساعد تناول اليانسون في تعزيز وظائف الخلايا المنتجة للأنسولين، وذلك نظرًا لوجود عنصر الأنثول الذي ثبت فعالية في تقليل نسبة السكر الموجودة في الدم.