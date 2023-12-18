شكرا لمتابعة خبر عن إجراء عملية نادرة لطفل يعاني من تشظّي رئوي بنجاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بمستشفى القطيف المركزي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، من إنهاء معاناة طفل كان يعاني من حالة مرضية نادرة تسببت له في التهابات متكررة في الرئة.

وقال التجمع أن الفريق الطبي نجح في علاج مريض يبلغ من العمر 10 سنوات كان يعاني من التهابات متكررة في الرئة اليسرى.

وأوضحت الفحوصات التي أجريت له أن سبب الحالة التي يعاني منها الطفل عبارة عن عيب خلقي في الفص السفلي للرئة اليسرى ( تشظي رئوي )، ( Bronchopulmonary Sequestration )، وعلى إثر ذلك تم استئصال الفص السفلي للرئة اليسرى في عملية استغرقت ما يقارب ثلاث ساعات.

وأكد أن مرحلة ما بعد العمل الجراحي مرت بسلام وبدون مضاعفات، وأُخرج الطفل من المستشفى بوضع ممتاز، ويتابع حالياً في العيادة وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن تشظي القصبات الهوائية يمثل ما نسبته 1-6% من جميع التشوهات الرئوية الخلقية، ما يجعله اضطرابًا نادرًا للغاية، ويعرف التشظي الرئوي (BPS) بأنه تشوه خلقي نادر في الجهاز التنفسي السفلي والذي يتألف من كتلة غير عاملة من أنسجة الرئة الطبيعية، تفتقر إلى الاتصال الطبيعي مع شجرة القصبة الهوائية، وتتلقى إمداد الدم الشرياني من الدورة الدموية الجهازية، مما يؤدي إلى فشل في العمل والمساهمة في التنفس ومن ثم العديد من المضاعفات التي تؤثر على حياة المريض.