"نائب رئيس الوزراء الماليزي" يزور حي حراء الثقافي ويتجوّل بمعرض "الوحي"

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محمد بن مسعود - الدمام - ‏زار نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والسلع الماليزي؛ داتو سري حاجي فضيلة بن حاجي يوسف، أمس، حي حراء الثقافي بمكة المكرّمة.

وتجوّل يوسف، في أقسام معرض "الوحي" وتعرّف على محتوياته وعلى مكونات الحي الأخرى، مشيداً بالمحتوى العلمي للحي، والتقنيات المستخدمة فيه، وما تقدّمه المملكة من جهود في إثراء تجربة الزوّار الدينية والثقافية.

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