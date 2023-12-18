انت الان تتابع لأنه يفسد المشهد الطبيعي.. شاهد ما فعلته السلطات الإيطالية بهذا المبنى الضخم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 9:44 صباحاً

فجّرت السلطات الإيطالية يوم الأحد، منزلًا مكونًا من ستة طوابق تمت مصادرته من جماعة المافيا "ندرانجيتا"؛ بهدف هدمه في منطقة كالابريا الجنوبية. وأشارت المصادر إلى أن المبنى المستخدم كمصنع للأثاث يفسد المناظر الطبيعية الساحلية في بلدة توري ميليسا على البحر. وحسب صحيفة "لا ريبوبليكا"، كان المبنى تحت تصرف خزينة الدولة منذ عام 2012، ولم يتم استخدامه منذ ذلك الحين. وحسب موقع "روسيا اليوم"، تَطَلب الأمر 400 كيلوغرام من مادة "تي إن تي" لتدمير المنزل، ووصل عمدة المنطقة، روبرتو أوتشوتو، إلى الموقع للإشراف على العملية شخصيًّا.

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