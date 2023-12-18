تراند اليوم : الكشف عن 3 طرق سحرية لتنظيف الشرايين والأوعية الدموية من الدهون والكوليسترول الضار

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن 3 طرق تساعد على تنظيف الشرايين والأوعية الدموية من الدهون والكوليسترول الضار بشكل يومي ومستمر، حسبما نشر موقع "Medical News Today".

ووفقا ل " الخبراء" فإن هذه الطرق هي:-

1- تناول مشروبات الأعشاب

ينصح الأطباء بتناول الشاي الأخضر والكركديه والشاي بالزنجبيل، لأن هذه المشروبات تساعد على تنظيف الأوعية الدموية من الكوليسترول الضار والتخلص من الضغط المرتفع، وبالتالي يتمتع القلب بصحة جيدة.

2- المشي كل يوم

يلعب المشي أو الجري لمدة 30- 60 دقيقة كل يوم على تحسين صحة الأوعية الدموية والشرايين بشكل كبير، وذلك عن طريق خسارة الوزن وحرق الدهون ومنع تراكمها في الدم والأعضاء الأخرى، فضلاً عن التخلص من الترسبات والكوليسترول الضار بشكل فعال للغاية.

3- تناول أطعمة معينة

تساعد بعض الأطعمة الغنية بالدهون الصحية على زيادة الكوليسترول الجيد HDL بالجسم، والذي يساعد على طرد الكوليسترول الضار من الأوعية الدموية قبل تحوله إلى ترسبات عليها.

وتشمل هذه الأطعمة: الأسماك الزيتية والأفوكادو وعين الجمل، بجانب استعمال زيت عباد الشمس وزيت الزيتون بدلاً من الزيوت الأخرى.