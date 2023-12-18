شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة| لون اللسان يكشف هذه الأمراض.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ثبت طبياً أن اللسان يظهر عليه أعراض عدة أمراض، ويمكن أن يكون لون اللسان مؤشرا مفيدا بشكل مدهش لصحتك العامة، في حين أن الاختلافات في لون اللسان عادة ما تكون مؤقتة، إلا أن بعض التغييرات المستمرة يمكن أن تشير إلى مشاكل صحية أساسية، وفقا لـ"timesofindia".

واللسان عبارة عن عضو عضلي مغطى بالحليمات وبراعم التذوق والغشاء المخاطي، ويمكن أن يوفر لونه معلومات قيمة حول جوانب مختلفة من رفاهيتك.



- لون أبيض على اللسان​

قد يشير وجود طبقة بيضاء على اللسان إلى مشاكل تتعلق بنظافة الفم، مثل فرط نمو البكتيريا أو الالتهابات الفطرية مثل مرض القلاع الفموي، يمكن أن يشير أيضًا إلى الجفاف أو التهيج.

- ​لسان الفراولة​

الحالات الصحية المحتملة: قد يشير المظهر الأحمر أو الشبيه بالفراولة إلى نقص الفيتامينات، وخاصة فيتامينات ب، أو حالة تعرف باسم مرض كاواساكي، الذي يؤثر على الأوعية الدموية وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال.

-​ لسان أسود مشعر​

تحدث هذه الحالة عندما تصبح الحليمات الخيطية الموجودة على اللسان ممدودة ومتغيرة اللون، غالبًا ما يكون حميدًا وقد ينجم عن سوء نظافة الفم أو التدخين أو الإفراط في تناول القهوة أو الشاي أو استخدام المضادات الحيوية.

- اللسان أزرق أو أرجواني

يمكن أن يشير تغير اللون الأزرق أو الأرجواني إلى عدم كفاية مستويات الأكسجين في الدم، الأمر الذي قد يرتبط بمشاكل في الجهاز التنفسي أو القلب والأوعية الدموية، في بعض الحالات، قد يكون ذلك علامة على زرقة، وهي حالة تكون فيها مستويات الأكسجين في الدم منخفضة.

- ​لسان شاحب​

يمكن ربط اللسان الشاحب بفقر الدم أو انخفاض مستويات الحديد، مما يؤثر على أكسجة الدم، وقد يشير أيضًا إلى ضعف الدورة الدموية أو عدم كفاية امتصاص العناصر الغذائية.

- اللسان الجغرافي​

اللسان الجغرافي، الذي يتميز ببقع حمراء غير منتظمة ذات حدود بيضاء، عادة ما يكون غير ضار. ومع ذلك، قد يكون مرتبطًا بالصدفية أو أمراض المناعة الذاتية الأخرى.

- اللسان الأصفر​

يمكن أن يرتبط اللون الأصفر بسوء نظافة الفم أو التدخين أو الاستهلاك المفرط لبعض الأطعمة، وفي بعض الحالات، قد يشير إلى مشاكل في الكبد أو المرارة، مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد.



​كيفية الحفاظ على صحة اللسان​

نظافة الفم الجيدة عن طريق تنظيف أسنانك ولسانك بانتظام.

حافظ على رطوبة جسمك لمنع الجفاف والتهيج.

الحد من استهلاك التبغ والإفراط في الكافيين.

انتبه للتغيرات في النظام الغذائي والأدوية التي قد تؤثر على لون اللسان.

إذا كنت تعاني من تغير اللون المستمر أو أعراض أخرى مثيرة للقلق، فاطلب المشورة الطبية على الفور.

تسهم الفحوصات الذاتية المنتظمة وممارسات نظافة الفم الجيدة في الوعي الصحي العام.

وإذا كان لديك شك أو إذا كانت التغييرات مثيرة للقلق، فإن استشارة أخصائي الرعاية الصحية تضمن التقييم المناسب والتوجيه المناسب لأي تدخلات ضرورية.