شكرا لمتابعة خبر عن تجمّع حفر الباطن الصحي ينهي معاناة سودانية حُرمت من الإنجاب لثمانية أعوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال أحد مكونات تجمع حفر الباطن الصحي في إنهاء معاناة مريضة سودانية الجنسية؛ من تقدم للمشيمة والتي تسببت لها بعدم ولادة أطفال أحياء بعد إرادة الله.

وقال مدير مستشفى الولادة والأطفال فهد بن حزام الشمري، أن المريضة قدمت لمراجعة عيادة النساء وتم عمل مجموعة من التحاليل والأشعة لها، حيث تم اكتشاف مشكلة تقدم المشيمة وكانت هناك عدة تحديات بهذه الحالة المرضية منها: بأن المريضة لم ترزق بأطفال منذ 8 أعوام.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن فصيلة دمها كانت (-O) و أيضاً تعاني من سيولة في الدم؛ والتحدي الأكبر بهذه الحالة المرضية هو الحفاظ على الرحم.

وأوضح أنه تم تكوين فريق عمل من الأطباء لوضع خطة طبية لإنهاء معاناة المريضة التي لم يكتب لها أطفال أحياء، وبعد شرح الخطة العلاجية وأخذ موافقتها تم إجراء تدخل طبي قيصري تكلل بنجاح ورزقت بمولود بصحة جيدة ولله الحمد، كما أن الفريق الطبي نجح في المحافظة على سلامة رحم المريضة وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.