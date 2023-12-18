شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تحدد آخر موعد لاستقبال طلبات الابتعاث لدراسة اللغة الصينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تختتم وزارة التعليم السبت القادم، فترة قبول طلبات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية.

وحددت الوزارة العاشر من جمادى الآخر الحالي، لتسليم ملفات الترشيح والنماذج والمسوغات المطلوبة لإدارة التدريب والابتعاث، واعتماد الرئيس المباشر لطلبات الترشح عبر نظام فارس الإلكتروني.

وسيتم فرز الطلبات من يوم الحادي عشر وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري، وإبلاغ المرشحين من يوم الخامس عشر إلى السابع عشر بمواعيد المقابلات الشخصية، على أن تجرى المقابلات الشخصية والمفاضلة النهائية بين المرشحين يوم الثامن عشر وتستمر حتى يوم الحادي والعشرين.

واشترطت الوزارة، أن يتم رفع الطلبات للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة من قبل إدارات التعليم بعد الفرز والدراسة عن طريق نظام فارس، ويتم إرفاق المستندات التالية بصيغة pdf.

وأوضحت المستندات وهي: صورة من شهادة اجتياز اللغة الإنجليزية، والسيرة الذاتية للمرشح، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من جواز السفر للمرشح، وصورة من شهادة آخر مؤهل للمرشح، وتعهد المعلم بتدريس اللغة الصينية بعد إنهاء البرنامج، وتعهد المعلم بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه.