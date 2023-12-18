شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مصطفى الفقي يكشف عن الجهة التي صورت سعاد حسني لتجنيدها للعمل في المخابرات والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي المصري، عن تفاصيل حول تورط الفنانة الراحلة سعاد حسني في عمليات تجنيد لصالح المخابرات المصرية. خلال مشاركته في برنامج “الصندوق الأسود” مع اليوتيوبر الكويتي عمار تقي، قدم الفقي رواية تفصيلية.

الفقي يكشف عن الجهة التي صورت سعاد حسني لتجنيدها للعمل في المخابرات

وأوضح الفقي أن هناك قصة تفيد بأن ضابطًا وسيمًا جدًا طلب رؤية سعاد حسني، ويُقال، وفقًا للرواية، أنه كان علاقة بينهما. وأشار إلى أن الضابط قال لها في نهاية المطاف: “أنا عاوز أفرجك على حاجة، وهو فيلم لما يحدث بيننا”. وتابع الفقي بلهجة مصرية عامية، قائلاً: “بكت سعاد حسني، وطلبت منه أن يستر عليها، ثم قال لها: ‘إحنا عاوزينك تيجي تزوري المشير عبدالحكيم عامر، فبنعمل كده عشان توافقي’، وردت: ‘من غير دا كله، قولوا تعالى وهاجي حد يقدر لكم لا'”.

وفي ختام حديثه، أشار الفقي إلى وجود أشخاص كانوا مغلوبين على أمرهم، ولم يكن أحد يستطيع القول إن النظام لم يكن يمتلك وسائل ضغط.