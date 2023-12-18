انت الان تتابع الصين تحتجّ رسميًا لدى أمريكا على بيعها أسلحة إلى تايوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 11:33 صباحاً

تقدمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الاثنين)، باحتجاج لدى الولايات المتحدة على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان. وقال المتحدث باسم الخارجية وانج ون بين، خلال مؤتمر صحافي: "إن الصين مستاءة بشدة من هذا وتعارضه بشدة"، وفقًا لـ"رويترز". وأضاف "بين": "إن الصين تحث الولايات المتحدة على وقف تسليح تايوان، والتوقف عن إثارة التوترات في مضيق تايوان". ولفت إلى أن بكين ستتخذ إجراءات ضد الشركات ذات الصلة المشاركة في مبيعات الأسلحة إلى تايوان.

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