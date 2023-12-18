تراند اليوم : هل تطال العقوبة صاحب المركبة في حال فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بسبب حادث مروري ؟ .. بالفيديو : "مختص" يجيب

صحيفة الخليج 365: أوضح المختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري، أنه ليس هناك أي مخالفة في حال فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بسبب حادث مروري.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: "إذا كان هناك حادث مروري سيكون هناك تقرير من قبل الجهة المعنية، وهي إدارة المرور أو شركة نجم ، وسيكون هناك تقرير بفقدان الصدام بسبب حادث مروري وبالتالي ليس هناك أي مخالفة".

وأضاف: "الضرر أو المخالفة تكون على الذي يتعمد خلع الصدام الخلفي أو الأمامي من باب التفاخر الأمر الذي يقوم به بعض الشباب".مشيرا إلى أن عقوبة هذه المخالفة غرامة تصل إلى 1000 ريال وبتكرارها يحال صاحبها للجهات المعنية