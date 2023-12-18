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تراند اليوم : "أتحدى أي معلق يقولها".. شاهد.. "القرشي" يكشف سبب رفض المعلقين إطلاق لقب "الملكي" على الأهلي

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صحيفة الخليج 365: كشف الناقد الرياضي سامي القرشي، عن سبب رفض بعض المعلقين التلفظ بلقب "النادي الملكي" على الأهلي.

وقال "القرشي"، خلال حديثه مع الإعلامية المصرية مي حلمي: "المعلق يتغنى بالأهلي لكن يوقف عند كلمة ملك ما يقدر يقولها، رغم أنه لا يوجد تحفظ أو منع رسمي، والاسم جميل وله مبرراته للنادي الأهلي".

وأضاف: "لكن المعلقون وأغلب الإعلاميين، يعتقدون أن هذه الكلمة لا تخص النادي الأهلي، ويخافون على زعل نادي آخر".

واختتم حديثه: "أتحدى أي معلق رياضي أو يعلق على دوري روشن، أن يبحث عن موضوع هل النادي الأهلي هو الملكي كأحقية تاريخية، وإذا تأكد أبغاه يطلع ويقول هذا جمهور النادي الملكي".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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