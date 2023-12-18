تراند اليوم : "أتحدى أي معلق يقولها".. شاهد.. "القرشي" يكشف سبب رفض المعلقين إطلاق لقب "الملكي" على الأهلي

صحيفة الخليج 365: كشف الناقد الرياضي سامي القرشي، عن سبب رفض بعض المعلقين التلفظ بلقب "النادي الملكي" على الأهلي.

وقال "القرشي"، خلال حديثه مع الإعلامية المصرية مي حلمي: "المعلق يتغنى بالأهلي لكن يوقف عند كلمة ملك ما يقدر يقولها، رغم أنه لا يوجد تحفظ أو منع رسمي، والاسم جميل وله مبرراته للنادي الأهلي".

وأضاف: "لكن المعلقون وأغلب الإعلاميين، يعتقدون أن هذه الكلمة لا تخص النادي الأهلي، ويخافون على زعل نادي آخر".

واختتم حديثه: "أتحدى أي معلق رياضي أو يعلق على دوري روشن، أن يبحث عن موضوع هل النادي الأهلي هو الملكي كأحقية تاريخية، وإذا تأكد أبغاه يطلع ويقول هذا جمهور النادي الملكي".