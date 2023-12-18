شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلام" تنعي الشاعر محمد زايد الألمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نعت وزارة الإعلام الشاعر محمد زايد الألمعي الذي وافته المنية أمس الأحد.

ونشرت وزارة الإعلام انفوجراف على حسابها في "إكس" قالت فيه:"بعد مسيرة عريقة في عوالم الشعر والأدب؛ الموت يغيّب الشاعر محمد زايد الألمعي".

وفاة الشاعر محمد زايد الألمعي

وأشارت إلى أن محمد زايد الألمعي هو شاعر وكاتب سعودي كتب في عدد من الصحف المحلية والعربية، وعمل في قسم الثقافة بصحيفة "البلاد"، وكان من الفريق المؤسس لصحيفة "الوطن" ورأس قسم الثقافة والرأي فيها.

وأوضحت أنه تولى رئاسة نادي أبها الأدبي، وأقام عشرات الأمسيات الشعرية والندوات.