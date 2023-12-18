الحياة الفطرية يسجل أول توثيق لحيوان الزبابة الظفارية

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن اكتشاف نوع جديد من الزبابات في جنوب غرب البلاد، وهو النوع الوحيد من الزبابات الذي يعيش في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور محمد علي قربان، إن هذا الاكتشاف يعد إضافة مهمة إلى التنوع الأحيائي في المملكة، ويعكس جهود المركز المستمرة في حماية البيئة والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

ويعيش هذا النوع الجديد من الزبابات في البيئات الرطبة كثيفة النباتات، مثل المناطق الزراعية، حيث يحفر جحوره حول قنوات المياه والتربة الرطبة. ويتغذى على الديدان والحشرات والحلزونات، ويعتمد في غذائه على حاسة الشم القوية التي لديه.

ويتميز هذا النوع من الزبابات بصغر حجمه، حيث لا يتجاوز طوله 12 سنتيمتراً، فيما يزن نحو 10 غرامات فقط. كما يتميز بخطمه الطويل المستدق الذي يبرز منه شعر طويل مستقيم، مع ذيل قصير قاعدته عريضة وتكون أكثر نحافة في الخلف. أما العيون فصغيرة جداً، مع آذان قصيرة، ذات صيوان متعدد الأجزاء. فيما يكسو الجسم فراءٌ ناعم بني فاتح على ظهره، بينما يكون رمادياً من ناحية البطن.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد سلسلة من الجهود التي بذلها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في مجال البحث العلمي وحماية البيئة. ويؤكد هذا الاكتشاف على أهمية استمرار هذه الجهود للحفاظ على التنوع الأحيائي في المملكة.