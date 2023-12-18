شكرا لمتابعة خبر عن محامٍ يوضح العقوبات المترتبة على إثبات وقوع أحد الزوجين بعلاقة محرمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المستشار القانوني والمحامي القضائي محمد الوهيبي، العقوبات المترتبة على إثبات وقوع الزوج أو الزوجة في علاقة غير مشروعة.

وقال الوهيبي خلال لقائه على سهرة الرسالة :” العقوبة تكون بالسجن وعلى حجم العلاقة ونوعها يقدر الحكم القاضي “، لافتًا أن القضاء صارم في مثل هذه القضايا ويشدد العقوبات على من يتسبب في إفساد العلاقات الزوجية .

وعن مصير الأطفال إذا وقعت الزوجة في علاقة غير شرعية، أضاف:” أن نظام الأحوال الشخصية حدد آلية التعامل في قضايا الأحوال الشخصية وكفل جميع حقوق الأطراف سواء كانت الزوجة أو الزوج خاصة الأطفال “، مُشيرًا إلى أن إثبات العلاقات المحرمة يحتاج إلى إجراءات والذهاب للمحكمة المختصة .

وتابع :” يجب أن يتقدم الأب بدعوى جزائية ويثبت العلاقة المحرمة ومن ثم يقوم باحضار الصك وعليه يتم إسقاط الحضانة عن الأم ولكن لا تحرم منهم .”