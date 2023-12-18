شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الصحية بالحرس الوطني : طبيبة الأسنان المسيئة ليست من منسوبينا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، كون المغرّدة التي نشرت منشورات مسيئة بمواقع التواصل، تعمل طبيبة أسنان بقطاع الشؤون الصحية بالوزارة.

وأشارت “صحية الحرس” إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات مسيئة من أحد الحسابات على منصة “إكس” التي تدّعي أن المغرّدة طبيبة أسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة -الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني-، مؤكدة أنها ليست من منسوبيها.