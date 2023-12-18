انت الان تتابع مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار جديد لوقف عاجل ودائم للقتال في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 12:41 مساءً

يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم (الإثنين) على مشروع قرار جديد يدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية" في غزة. ويطالب المشروع "إسرائيل" وحركة "حماس" بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية، وفقًا لـ"فرانس برس". وأوضح دبلوماسيون أن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض "الفيتو" في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار جديد لوقف عاجل ودائم للقتال في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.