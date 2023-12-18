انت الان تتابع المستشار الألماني "شولتس" يعلن إصابته بكورونا: "ليست مفاجأة سعيدة لي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 12:50 مساءً

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كوفيد-19 وسوف يقلص ارتباطاته الشخصية. وقال "شولتس" في تدوينة على تطبيق "إكس" (تويتر سابقًا): "من الواضح أن هذه ليست مفاجأة سعيدة بالنسبة لي، فقد أكدت اختباراتي الحالية لكوفيد-19 إصابتي بالفيروس". ووفق "الألمانية"، أضاف "شولتس": "كوني لا أعاني سوى من أعراض طفيفة، فإنني أمارس نشاطًا معتدلًا، وأعمل فقط من مكتبي في الوقت الحالي". وقال المتحدث باسمه شتيفن هيبستريت: إن شولتس موجود في مكتبه، ويشارك في نشاط الحكومة عبر الفيديو. وقال "هيبستريت": إن المستشار لن يحضر الارتباطات العامة اليوم وغدًا الثلاثاء، كما تم إلغاء زيارة لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو كانت مقررة غدًا الثلاثاء.

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