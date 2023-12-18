انت الان تتابع ما علاقتهما بالقتال؟.. إيطاليا تنتقد إسرائيل لقتلها امرأتين في كنيسة بغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 12:58 مساءً

انتقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، بشأن إطلاقه النار وقتل امرأتين في مجمع مسيحي بقطاع غزة. وقال "تاياني": "أطلق قناص إسرائيلي النار على امرأتين داخل كنيسة. هذا لا علاقة له بالقتال ضد حماس لأن المسلحين لا يختبئون بالتأكيد في الكنائس المسيحية"، في انتقاد نادر لإسرائيل من إيطاليا، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف: "إن مثل هذه الأفعال لن تساعد إسرائيل في حربها لهزيمة حماس". وكانت البطريركية اللاتينية في القدس قد أعلنت أن المرأتين، وهما ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر، قُتلتا بالرصاص في مجمع رعية العائلة المقدسة في غزة، كما أصيب سبعة أشخاص بالرصاص أثناء محاولتهم حماية آخرين.

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