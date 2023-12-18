رسمياً.. "السيسي" رئيساً لمصر لمدة 6 سنوات

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18 ديسمبر 2023, 1:05 مساءً
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر عن فوز المرشح عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في خارج مصر، أيام 1 و2 و3 ديسمبر وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.
وقالت الهيئة: نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 66% وهناك 44.7 مليون أدلوا بأصواتهم في الانتخابات ونسبة التصويت في انتخابات الرئاسة هي الأعلى في التاريخ المصري.
وبذلك تصبح الولاية الجديدة للسيسي هي الثالثة بعدما فاز بالمنصب في انتخابات 2014 أمام السياسي الناصري حمدين صباحي، وحصوله على أغلبية الأصوات حينها، وفي 2018 بعدما حقق فوزًا كاسحًا على رئيس حزب الغد والمرشح الوحيد أمامه موسى مصطفى موسى.
وتنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي في أول أبريل المقبل، لتبدأ بعدها الفترة الجديدة التي من المقرر أن تستمر إلى عام 2030، حيث ينص الدستور في مصر على أن مدة الرئاسة الواحدة هي ست سنوات.
ونافس السيسي على منصب رئيس الجمهورية المرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، وكذلك الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وخاض السيسي الانتخابات بتزكية من 424 نائباً من ممثلي أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن وأحزاب أخرى، إلى جانب مليون و131 ألف تأييد من المواطنين من خلال مكاتب الشهر العقاري المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
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