تراند اليوم : شاهد .. شخص أربعيني يعلق على ظهوره بملامح أصغر من عمره الحقيقي

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لشخص يبلغ من العمر 40 عاما، ولكن يبدو أصغر من عمره الحقيقي، ما أثار جدلا واسعا.

وقال الرجل خلال الفيديو : " عندما كان عمري 17 عاما، كان إخواني الكبار أعمارهم فوق ال 30 عاما، وكنت أتخيلهم مرة كبار، وأقول لما أوصل ال 30 ايش أسوي، وأتخيل أني بصير عجوز".

وتابع: "لما وصلت عمر 21، و24 ، و25 عاما، أحس نفس الشيء، نفس إحساسي وعمري 17 عاما، هو نفس إحساسي وعمري 25، ولما أكبر أكثر نفس الإحساس ما يتغير، العجز عجز الفكر والإحساس، والعمر مجرد رقم ".

وأضاف: "أشعر بالسعادة لما أشوف واحد كبير مهتم بملابسه ومظهره، مرة منظر يسعدني وأتمنى أكون مكان هذا الشخص، الكبار يعطونا حياة".