شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 250 حاوية بالباخرة السعودية الرابعة لإغاثة متضرري غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، الباخرة الرابعة من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية.

وتحمل على متنها 250 حاوية كبيرة، منها 225 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و 25 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية والمواد الإيوائية.

الباخرة السعودية الرابعة لإغاثة متضرري غزة

ويأتي تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

يذكر أنه وصلت قبل عدة أيام ثلاث بواخر سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة إلى ميناء بورسعيد تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق، في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.