شكرا لقرائتكم خبر عن أمنيون: القيادة الرشيدة أولت الأمن ورجاله كل الدعم والاهتمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عدد من قيادات الأمن أن الأجهزة الأمنية، والقطاعات العسكرية والأساطيل الدفاعية التي سخرتها الحكومة تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة، وفق حوكمة متناغمة وتشريعات واضحة، وترسيخ فريد لتحقيق المحافظة على أمن الوطن وساكنيه.

وأوضحوا بمناسبة يوم الشرطة العربي الذي يصادف اليوم الثامن عشر من ديسمبر، أن القيادة الرشيدة أولت الأمن ورجاله كل الدعم والاهتمام، ووفرت ما يتطلبه العمل الأمني من إمكانات بشرية وتقنية وآلية ضمن خطط استراتيجية لمواكبة التطور الأمني، ودعم مسيرته لتحقيق رسالة الأمن المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها.

يوم الشرطة العربية

وقال مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي: "تأتي مناسبة يوم الشرطة العربية ووطننا بحمد الله ينعم بالأمن والأمان ونتوجه بشكر الله - عز وجل أن هيأ لهذه البلاد قادة حملوا على عاتقهم توطيد الأمن وتأكيد رسالته في نفوس أبناء هذا الوطن.

وأضاف: كما أولت الأمن ورجاله كل الدعم والاهتمام، ووفرت ما يتطلبه العمل الأمني من إمكانات بشرية وتقنية وآلية ضمن خطط استراتيجية لمواكبة التطور الأمني، ودعم مسيرته لتحقيق رسالة الأمن المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، واعتبار التقنية ركيزة أساسية في أعمال الجهات الأمنية واستخدام الذكاء الاصطناعي، في دعم اتخاذ القرار مقرونا بوعي وتعاون أفراد ومؤسسات المجتمع مع الأجهزة الأمنية كافة.

وتابع: دورهم لا يقل أهمية عن دور رجال الأمن في الميدان، آخذين في الحسبان أهمية نشر التوعية الأمنية للمواطن والمقيم، وكشف الأساليب والطرق الإجرامية التي قد يتعرضون لها وتحذيرهم من الوقوع فيها.

وذكر: وقد أثبتت عدة تجارب أمنية أهمية دور أفراد المجتمع، وتعاونهم البناء في انحسار الجرائم وكشف الأساليب الإجرامية، ونحن نحتفل بهذا اليوم إذ نتطلع إلى مزيد من التعاون والمبادرات لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها سائلين المولى عز وجل، أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

تحقيق المحافظة على أمن الوطن

وقال مدير عام الدفاع المدني لمكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج: يتجدد اللقاء، وتزدان الذكرى العطرة في هذا اليوم، لنتذكر البطولات والنجاحات في صناعة الأمن بمفهومه الشامل وتتزين صفحات التاريخ بأعاجيب الصور، من صفحات عاشها رجال أمن الوطن، وقدموا أنفسهم وأموالهم وفاء وحبا وإخلاصا لأرض السلام المملكة العربية السعودية، تحت قيادة الشموخ والإباء سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: وتوجيه ورعاية من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب - حفظهم الله وأدام عزهم، وها نحن نعيش تلك الطموحات والرؤى واقعا نعايشه يوماً إثر يوم، فقد شكلت حماية الإنسان وأمنه وسلامته غاية يحافظ عليها كل منتم لأجهزة الأمن وقبلها كل مواطن كريم.

وذكر "الفرج" : أن أجهزة أمنية، وقطاعات عسكرية، أساطيل دفاعية سخرتها حكومتنا لانتظام هذه الرؤية وفق حوكمة متناغمة وتشريعات واضحة، وترسيخ فريد لتحقيق المحافظة على أمن الوطن وساكنيه، تحققت بها مستهدفات خفض الجريمة، وهذا - ولله الحمد - هو أقصى درجات الأمن والمواطنة، وهي مناسبة عزيزة، أحي فيها كل رجال الأمن في مختلف الأجهزة والأنشطة والقطاعات قيادات ومرؤوسين وموجهين، متمنيا أن نراهم دوماً في مواقع الشموخ والعزة والسؤدد، داعيا بالرحمة لشهدائنا ومن سبقوهم بأحسان.

ترسيخ منظومة أمنية متطورة ومتكاملة

وقال مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش: "نرفع آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزیر الداخلية - حفظه الله على توجيهاته الدائمة والداعمة في ترسيخ منظومة أمنية متطورة ومتكاملة، يشارك فيها الجميع، جعلت من وطننا المبارك نموذجا رائدًا ومتميزا في رعاية الأمن وتحقيق مكتسباته.

وقال: إننا في المديرية العامة للسجون نسعى إلى أن تكون رسالتنا هي حفظ الأمن، والعمل على تطبيق البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تقوم على تهذيب وتقويم سلوك نزلاء السجون، ليعودوا إلى مجتمعاتهم لبنات صالحة يشاركون في بناء الوطن والعيش فيه بأمن وأمان.

احتفال المملكة بدعم رجال الأمن ومساندتهم

قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبد الله بن سعد العتيبي، قال أيضا: "نعتز بكل فخر بيوم الشرطة العربية تخليدا لتاريخ عظيم في مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وهي مناسبة مثالية لاحتفال المملكة بدعم رجال الأمن ومساندتهم في جهودهم المكافحة الجريمة، وتوطيد الأمن والسلامة لنعيش نجاح هذه الجهود الأمن المواطنين والمقيمين والزوار، وتحقيق مزيد من التقدم والتطور والاستقرار.

أضاف: نحمد الله على ما أنعم به من أمن وأمان على هذه البلاد العظيمة، رمز الأمان في أنحاء العالم كافة، وأرفع بهذه المناسبة خالص الشكر والعرفان لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب - حفظه الله، على دعم سموه لمسيرة تطوير العمل الأمني بفروعه، وبجهود بناءة ورسالة منهجية واضحة للدعم المتواصل لحفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات في الوطن الغالي وتوفير كل ما يتطلبه العمل الأمني من إمكانات بشرية وتقنية.

وذكر قائلا: ها نحن نشهد اليوم تحولا كبيرًا وتطوراً ملحوظا على جميع الأصعدة الأمنية، من كوادر بشرية ومعدات حديثة، كما أولت قيادتنا الرشيدة هذا الجانب اهتمامها لنعيش في وطننا بأمن وأمان وننعم بالرخاء والرفاهية، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة".