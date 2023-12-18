شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة سعودية تحصد الأولى كأفضل مخترعة على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت الطالبة السعودية ريناد بنت مساعد الحسين، المركز الأول، في جائزة أفضل امرأة مخترعة على مستوى العالم لعام 2023.

وكانت الطالبة شاركت في المسابقة العالمية للاختراعات ICAN2023 في كندا.

أخبار متعلقة الشورى: على الوزارة منح الممارس الصحي السعودي ترخيصاً بممارسة تخصصه أمنيون: القيادة الرشيدة أولت الأمن ورجاله كل الدعم والاهتمام

والطالبة "ريناد" تنتمي لكلية الطب بجامعة الملك سعود.

وتقدمت جامعتها بتهنئتها لتميزها القوي، وحصولها على هذا المركز المتقدم.