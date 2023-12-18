شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة عبقرية للتخلص من رائحة البول في الحمام نهائياً! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشرت مجلة “سانتي ماغ” الفرنسية، تقريرا تطرقت فيه إلى بعض الحيل البسيطة والفعالة أيضا في القضاء على رائحة البول الكريهة. التي يمكن أن تسبب إزعاجا لأفراد العائلة في المنزل.

وبحسب ما ترجمته “وطن” فإن الأسواق والمتاجر، تعج بالمُنتجات المصنّعة خصيصا للقضاء على الروائح الكريهة.

ولعل الحمام يعتبر من بين غرف المنزل التي تنبعث منها الرائحة الكريهة. بغض النظر عن التنظيف المنتظم والتهوية المناسبة، يمكن أن تنبعث الروائح الكريهة من مكان آخر.

أشارت المجلة إلى أننا ينبغي لنا الحرص على تطهير الأسطح في الحمام باستخدام المكونات المناسبة وتنظيفها يومياً.

بالإضافة إلى ذلك، عادة ما تعاني الأماكن الرطبة في الحمام من تراكم البكتيريا المسببة للعفن. لذلك، يمكن أن نتبع بعض الحيل البسيطة حتى نتفادى مثل هذه المشاكل وننعم بمساحة حمام خالية من الروائح الكريهة.

التخلص من روائح البول بالقرنفل

ما الذي ستحتاجه:



10 فصوص من القرنفل

زجاجة 1 لتر من الماء

15 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

بضع قطرات من زيت النعناع أو الليمون أو اللافندر الأساسي، حسب اختيارك

الطريقة:

كل ما عليك فعله هو صب الكمية الكاملة من صودا الخبز في زجاجة الماء مع إضافة الـ 10 فصوص.

بالنسبة للزيت العطري، يمكنك إضافة القدر، الذي تريده. رج الزجاجة المغلقة لخلط المكونات جيدًا وافتحها وضعها في مكان ما في الحمام.

لاحظ أن القرنفل يعد أيضًا طريقة رائعة لإبعاد عثّ الطعام عن الخزائن أيضاً.

طرق أخرى للتخلص من الروائح الكريهة

هناك أيضًا نصائح وإجراءات أخرى من شأنها أن تساعد في إزالة الروائح الكريهة من حمامك باستمرار.

ومن بين عملية التهوية واستخدام المنتجات الطبيعية الهائلة مثل القرنفل، هناك مكونات أخرى فعالة بنفس القدر.

الزيوت الأساسية

كما هو الحال مع القرنفل، تستخدم الزيوت العطرية لإخفاء الروائح الكريهة أثناء تعطير الغرفة.

يمكنك الاختيار من بين عدة نكهات مثل إكليل الجبل أو اللافندر أو عشب الليمون أو النعناع أو الأوكالبتوس.

اسكب بضع قطرات في زجاجة رذاذ مملوءة بالماء ثم رش الزيت العطري لتنظيف جو المرحاض والتخلص من رائحة البول.

خل أبيض

يعد الخل مكونا طبيعيا مثاليا للقيام بمهام تنظيف مختلفة كما يمكن استخدامه للتخلص من الروائح الكريهة.

أحيانا، تصدر الرائحة الكريهة من البكتيريا التي تختبئ في أماكن قذرة، لذا فإن الخل مع عملية التعقيم لن ينظف الحمام بعمق فحسب، بل سوف يمنع ظهور الروائح.

في هذا الإطار، يمكن خلط الخل والماء ووضعه في زجاجة رذاذ لتطبيقه على الأسطح البكتيرية ثم نظف بقطعة قماش مبللة.

ويقوم الخل بالقضاء على الروائح ويمنع تراكم العفن، لذا يمكن ملء كوب من الخل وسكْبه في المصارف حتى يقضي على البكتيريا.

كما يمكن اتباع الطريقة ذاتها مع ستائر الحمام.

صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز واحدة من أفضل العلاجات للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام.

يمكن استخدام وعاء صغير مليء بصودا الخبز لتنظيف سلة النفايات أو علبة القمامة الصغيرة الموجودة عادة في الحمام.

لحل مشكلة الرائحة الكريهة، ينبغي شطف الصندوق بالماء والخل ورش الجزء السفلي بملعقتين من صودا الخبز. ثم وضع كيس القمامة وترك الصودا لتلعب دورها.

وتعد صودا الخبز بمثابة مضاد للرائحة. كما من الضروري تغيير كمية صودا الخبز باستمرار.

في حال انبعثت الرائحة الكريهة من الأنابيب، يمكن أن نتبع خدعة فعالة جدا متمثلة في ملء دلو بكمية من الماء مع إضافة ملاعق قليلة من صودا الخبز وبضع قطرات من الزيت العطري المفضل لدينا.

أقراص معطر الهواء محلية الصنع

تسمح لك هذه الأقراص غير المكلفة، بالتخلص من الروائح الكريهة من خلال إزالة البكتيريا التي تغزو المرحاض. لهذا سوف تحتاج:

1 عصير ليمون

ملعقة صغيرة خل أبيض

كوب من صودا الخبز

بضع قطرات من الزيت العطري من اختيارك

ملعقة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين

الطريقة:

لتحضير أقرَاص معطر الهواء، اخلط المكونات، ثم ضعيها في قالب لتكوين كبسولات فيما بعد، واتركها تجف طوال الليل.

بمجرد ظهور رائحة كريهة، كل ما عليك فعله هو إلقاء هذه الأقراص في المرحاض قبل شطفه. والنتيجة ستكون رائحة طيبة وأنابيب أنقى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التهوية مهمة للتخلص من الروائح الكريهة.

يجب عليك تهوية المرحاض أو الحمام بانتظام عن طريق فتح النافذة على مصراعيها.