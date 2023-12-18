شكرا لقرائتكم خبر عن سيصدمك.. هذا ما سيحدث لك عند تناول رقائق الموز المجفف! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد الموز المجفف أحد أفضل الأطعمة المجففة، وذلك لأن تركيبته الكيميائية لا تتأثر من عملية التجفيف، فقد وجد الباحثون أن تجفيف الموز في درجة حرارة تتراوح بين 70-80 درجة مئوية لمدة طويلة لا تؤثر على خصائصه وقيمه الغذائية.



وتعتبر فوائد الموز المجفف مشابهة تمامًا لفوائد الموز، كون خصائصه الكيميائية لم تتغير أثناء مرحلة التجفيف، واقتصر الاختلاف على عناصر قليلة، لذلك تتمثل فوائد الموز المجفف بما يأتي:



1. يسهم في تنظيم ضغط الدم

يحتوي الموز المجفف على عنصر البوتاسيوم، الذي يسهم في خفض ضغط الدم ووقاية القلب والأوعية الدموية من المخاطر الصحية.

2. يسهم في وقاية الكلى من الحصى

احتواء الموز المجفف على البوتاسيوم السبب وراء قدرته على المساهمة في حماية الكلى من الحصى، لذلك ينصح بتناوله للأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى.

3. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعد الموز المجفف من الأطعمة المساهمة في الوقاية من السرطان، وذلك بسبب احتواء الموز المجفف على بروتين الليكتين ( Lectin).

4. يساعد في خفض مستوى السكر في الدم

إن الموز المجفف غني بالألياف، وقد وجد الباحثون أن الألياف تساعد في خفض السكر في الدم، مما جعل الموز المجفف غذاء جيد يسهم في تقليل الإصابة بمرض السكري من النوع النوع الثاني، إضافةً لفائدته في خفض مستوى السكر لمرضى السكري.

5. يساعد في تعديل المزاج والحفاظ على الذاكرة

يحتوي الموز المجفف على حمض أميني يدعى التربتوفان.

6. يساعد في انقاص الوزن

يعد الموز المجفف جيد في تخفيض الوزن، وينصح دائمًا بجعله ضمن الحميات الغذائية والأنظمة الغذائية المتوازنة.