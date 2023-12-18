شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن شرطين لوقف إطلاق النار في غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أمس الثلاثاء، إن تسليم حركة حماس لأسلحتها وإطلاق سراح الرهائن سيؤديان إلى وقف إطلاق نار في غزة.

وخلال خطابه، رفع إردان لافتة عليها رقم هاتف، وقال: "اسألوا يحيى السنوار إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار".



وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان”.

وأضاف نتنياهو، أن “إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم حماس وفتح أو يمولهما”.

وقال إن هناك خلافات مع الأمريكيين بشأن ما بعد حماس في قطاع غزة ونأمل أن نتوصل إلى توافق مع واشنطن.

وأضاف رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، “أقدر دعم الولايات المتحدة لهدفنا المتمثل في القضاء على حماس واستعادة الرهائن”.



وأوضح أن “إسرائيل لن ترتكب خطأ اتفاق أوسلو مجددًا”.

وأكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن “أمريكا تدعم تماما العملية البرية الإسرائيلية في غزة وتتصدى للضغوط الغربية لوقف الحرب”.