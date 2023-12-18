شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خرفنة الكثير .. شاهد اللبنانية يومي تعد هدايا بالملايين من معجبيها في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
وثّقت مشهورة سناب شات اللبنانية يومي يومينا، في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي، لتشارك متابعيها بالهدايا الرائعة التي وصلتها من محبيها في الرياض.
اللبنانية يومي تعد هدايا بالملايين من معجبيها في الرياض
عبرت يومي عن فرحتها وسعادتها بالهدايا الرائعة التي وصلتها، وقالت ببهجة: “يا عمري أنتم يا عمري، بحبكن وبموت فيكن”. في الفيديو، يظهر أحد العاملين في الفندق الذي تقيم فيه يومي وهو يقوم بتقديم دفعة جديدة من الهدايا، وقد قامت يومي بعرض الهدايا المليئة في غرفتها ببهجة وسعادة.
تعكس هذه اللحظات الجميلة التفاعل القوي بين يومي ومتابعيها، وتظهر الروح الإيجابية والتقدير المتبادل بينها وبين جمهورها في الرياض.
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