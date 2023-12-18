شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نشر مقطع مؤثر من أخر لقاء لأمير الكويت جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر يظهر أمير الكويت الراحل، نواف الأحمد الصباح، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتبادلان فيه أطراف الحديث في جو من الألفة والود.
أخر لقاء لأمير الكويت
في الفيديو، يظهر ولي العهد وهو يخاطب أمير الكويت الراحل، قائلاً: “أغلى ما عندنا نشوفكم بصحتكم”. وقد استحضر النشطاء هذا اللقاء بين الزعيمين كنموذج للعلاقات القوية والأخوية بين دول الخليج.
يأتي هذا الفيديو في سياق تذكير الشعوب الخليجية بلحظات الألفة والترابط بين القادة، وخاصة في ظل فقدان الكويت لأميرها الراحل. يُذكر أن نواف الأحمد الجابر الصباح وافته المنية عن عمر يناهز 86 عامًا، حيث نعته العديد من الدول وأعلنت الحداد الرسمي.
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