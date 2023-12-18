شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المناطق التي ستشهد قطع المياه في القاهرة والجيزة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، عن إجراء أعمال إحلال وتجديد في شبكات المياه بمدينة طوخ، مما يستلزم انقطاع المياه في شرق الطريق السريع غدًا الإثنين، سيمتد انقطاع المياه لمدة 7 ساعات، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

قطع المياه في القاهرة والجيزة اليوم

وفي بيان أصدرته الشركة، أشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتحسين وتجديد بنية الشبكات المائية في المنطقة. نبّهت الشركة المخابز والمؤسسات في المنطقة المتأثرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المحددة.

وفي سياق الأعمال المقررة، أكدت الشركة على توفير فرق فنية للعمل في المنطقة المعنية، حيث سيتم إعادة ضخ المياه في الشبكات عند الانتهاء من الأعمال التحسينية. سيتم أيضًا إجراء فحوصات للتأكد من صلاحية وسلامة المياه للشرب، مع توجيه اهتمام خاص لضمان راحة وسلامة المواطنين في هذه العملية.

هذا وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع خدمة مياه الشرب في قرى “ساحل طهطا، والشيخ زين الدين، والسوالم”، التابعة لمركز طهطا، لمدة 4 ساعات اليوم، وذلك لإجراء أعمال صيانة في محطة مياه شطورة السطحية.

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس الشركة، أن انقطاع المياه سيكون اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الثالثة صباحًا من يوم الاثنين.

وشدد على أن الشركة مستعدة لاستقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 125 من الهاتف الثابت أو المحمول، وعبر خدمة الواتس آب على الرقم 01207125125، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، ويمكن أيضًا إرسال الشكاوى عبر موقع الشركة الإلكتروني.

وأشار إلى توفير سيارات مياه نقية مجانية لتلبية احتياجات المواطنين أثناء فترة الانقطاع، ودعت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والجهات الحكومية والمستشفيات إلى توفير كميات مياه كافية خلال تلك الفترة.