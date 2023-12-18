شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرارات عاجلة في مصر حول مرتبات الموظفين لشهور يناير وفبراير ومارس والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت وزارة المالية عن تغيير مواعيد صرف مرتبات يناير ومستحقات العاملين في الجهات الإدارية بالدولة. وفيما يلي المواعيد الجديدة:

مرتبات الموظفين لشهور يناير وفبراير ومارس

موعد صرف مرتبات يناير: تم تحديد أيام 21 و 22 و 23 و 24 و 28 من يناير لصرف مرتبات يناير، بينما سيتم صرف المتأخرات في الأيام 4 و 8 و 9 من فبراير. تم اعتماد هذا التوقيت بحيث يتماشى مع الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية.

موعد صرف مرتبات فبراير ومارس: بدايةً من شهر فبراير وحتى مارس لعام 2024، تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف مرتبات العاملين و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات المستحقات. هذا يشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

تفاصيل إضافية:

صرف متأخرات يناير سيكون في أيام 4 و 8 و 9 فبراير 2024.

صرف مستحقات فبراير سيكون في أيام 22 و 26 و 28 فبراير،

صرف متأخرات فبراير سيكون في أيام 8 و 11 و 12 مارس 2024.

صرف مرتبات مارس سيكون في أيام 21 و 24 و 25 و 26 و 27 مارس.

صرف متأخرات مارس سيكون في أيام 7 و 10 و 11 مارس 2024.

كما أوضح المصدر المسؤول أنه تم مراعاة عيد الميلاد المجيد، وسيتم صرف المتأخرات يوم 4 بدلاً من 7 يناير.