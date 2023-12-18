شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يوافق على تعديل نظام المهن الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الشورى ، اليوم الإثنين ، على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظامه .

وتضمن التعديل حذف فقرة “يكون التعامل مع الممارس الصحي في الفقرة (أ) عن طريق منصة إلكترونية تضعها وتشرف عليها الوزارة متضمنة أسماء الممارسات ومؤهلاتها وكيفية طلب الخدمة وتقييم المستفيدين من الممارسين الصحيين” ، وإضافة مادة “على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً يخوله لممارسة تخصصه”.

كما ناقش المجلس تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وتمت إعادة المقترح للجنة لدراسته وإبداء وجهات النظر حوله ، وطالب المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بإعداد دراسة ، بالتنسيق مع البنوك السعودية؛ لوضع آلية تسهم في تغطية تكاليف التعليم الجامعي والمنح الداعمة للطلاب، وأن يستفيد الصندوق من إيراداته دون الرجوع لوزارة المالية .