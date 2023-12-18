"بلدية" و"تنمية البديع" تطلقان استطلاعًا لتنظيم "فعاليات شتوية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 2:45 مساءً

أطلقت جمعية التنمية بالبديع، اليوم الاثنين، استطلاعًا للمجتمع حول تنظيم فعاليات شتوية لمختلف شرائح المجتمع. ويأتي الاستطلاع بالشراكة مع بلدية البديع، بعنوان: "ماذا يريد شركاء نجاح؟" انطلاقًا من الاهتمام برغبات المجتمع؛ لكونه الشريك الحقيقي في إنجاح كل الفعاليات، وتعزيزًا لدور الشراكة المجتمعية. وذلك من خلال العمل على تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، واختيار ما يناسبهم من برامج شبابية ونسائية وفتح المجال أمام المستفيدين لتدوين مقترحاتهم وآرائهم حول الفعاليات المراد تنفيذها.

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