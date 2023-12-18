كريستيانو رونالدو وميدران.. الأكثر صناعةً للأهداف في دوري روشن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 3:55 مساءً

تصدّر الثنائي؛ قائد فريق النصر الأول لكرة القدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومحترف التعاون ألفارو ميدران صدارة اللاعبين الأكثر صناعةً للأهداف في دوري روشن السعودي. وكشف حساب دوري روشن عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تصدّر رونالدو وميدران لقائمة اللاعبين الأكثر صناعةً للأهداف برصيد 8 أهداف. ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة بعد مرور 17 جولة من منافسات الموسم الحالي.

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