شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الرياض.. تفاعل كبير مع مبادرة "ساعة برمجة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل طلبة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مع الحدث العالمي ساعة برمجة من خلال التسجيل والمتابعة والتدريب.

ويعد الحدث العالمي "ساعة برمجة" مبادرة عالمية لتعزيز ونشر علوم الحاسب بدءاً من أنشطة البرمجة لمدة ساعة واحدة وحتى التوسع في جميع أنواع المبادرات المجتمعية.

وتهدف "ساعة برمجة" إلى تنمية مهارات المعلمين والمعلمات والطلبة في البرمجة وتشجيعهم على الابتكار وإنتاج البرمجيات.

وتمر رحلة الحدث العالمي "ساعة برمجة" بخمس مراحل تبدأ بتسجيل الحدث في وزارة التعليم ثم مرحلة تدشين الحدث وتفعيل الخطة الإعلامية فمرحلة تنفيذ لقاءات تثقيفية افتراضية تستهدف المعلمين والمعلمات والطلبة وأولياء أمورهم ثم المرحلة الرابعة والتي تم تخصيصها للتحقق من ساعات التفعيل، فالمرحلة الأخيرة إعلان نتائج المشتركين والتي ستكون في شهر يناير 2024م.

تعزيز ثقافة البرمجة

من جانبه أشاد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري بالتفاعل الكبير للمنظومة التعليمية بشكل عام من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وأولياء أمورهم.

وأشار إلى أن مبادرة ساعة برمجة تأتي لتعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها في تحسين أداء الطلبة وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات العالمية.

وبيّن الثميري إلى أن الإدارة أعدت خطة إعلامية لنشر أهداف المبادرة، وتشجيع وتحفيز الطلبة للتسجل والمشاركة في ساعة برمجة.