شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف لنقله 7 م3 من الحطب المحلي بحائل.. اعرف العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لنقله أكثر من 7 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة حائل.

وأشارت القوات الخاصة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب، مع تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.