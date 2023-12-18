شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة وجامعة الطائف لدعم العمل التنموي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت أمانة الطائف، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الطائف ضمن خطط الأمانة للتعاون مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص لتطوير الأعمال والخدمات البلدية، وتنفيذ المبادرات المختلفة بالمحافظة، مثّل جانب الأمانة المهندس عبد الله الزايدي ورئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري.

تعزيز الاستثمار والأنشطة المتنوعة

وأوضح أمين الطائف المهندس عبد الله الزايدي، أن الأمانة تهدف إلى إشراك القطاعات ذات الاختصاص في العمل التنموي والتطويري بالطائف بصفتهم شركاء فاعلين، وتأتي هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في الاستثمار بالأنشطة والفعاليات المؤقتة، والمشروعات ذات الأفكار المبتكرة، والمشروعات الرائدة والمميزة، التي تهدف إلى تحقيق استثمارات تنموية ومجتمعية ترفع من مستوى التعامل المشترك في البحث العلمي بما يخدم المحافظة، والتعاون في تقديم الاستشارات والدراسات والتدريب وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما تعزز التعاون مع الأمانة في إقامة المؤتمرات والملتقيات العلمية والاستثمارية والتخطيط وإدارة وتشغيل فعاليات الطائف والارتقاء بالتعاون في العمل التطوعي لطلاب وطالبات الجامعة، وإتاحة التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في أمانة الطائف والبلديات التابعة لها.

تطوير قطاعات العمل البلدي

وأشار أمين الطائف إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج تطويرية مستقبلية تستهدف جميع قطاعات العمل البلدي من مشاريع البنية التحتية والفوقية، ومشاريع الخدمات والترفيه، والجذب الاستثماري، التي تسهم بدورها في تنمية المحافظة وتحقيق معايير مبادرات جودة الحياة وأنسنة المدن، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في خلق مدن عصرية ذكية تحقق الاستدامة والسلامة، خالية من التشوهات البصرية، وتعزز سلامة وراحة الأهالي والزوار.

مما يذكر أن الأمانة عملت مؤخرًا على العديد من الاتفاقيات الإستراتيجية ومذكرات التفهم المشترك للتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف المساهمة في برامج معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة وأنسنة المدينة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وزيادة عدد المتطوعين والمتطوعات، وتنمية الاستثمارات الواعدة بالتنسيق مع جميع القطاعات المختصة.