شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة رئيسًا للجنة الأعاصير المدارية لآسيا والمحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد لجنة الأعاصير المدارية لآسيا والمحيط الهادئ، والتي تعقد أعمال دورتها الـ50 غدًا الثلاثاء، بمدينة المنامة في مملكة البحرين.

ويأتي استمرار المملكة رئيسًا للجنة بإجماع الدول الأعضاء، نظير جهودها وخبرتها في مجال الأرصاد على المستويين الإقليمي والدولي ودورها الملموس خلال السنوات الماضية في متابعة الحالات المدارية في بحر العرب وتطورها أولاً بأول والتنبيه بها.

مبادرات المملكة بالمجال الدولي للأرصاد

وتعد المملكة عضواً مؤسساً لمنظمة الأرصاد العالمية وإحدى الدول المؤثرة في المنطقة كونها عضوا للمكتب التنفيذي للمنظمة واستضافتها لمقر المركز الإقليمي بجدة لتبادل النشرات الأرصادية بين 14 دولة تمثل دول آسيا والمحيط الهادئ، كما أنها تحتضن أحدث مركز للتنبؤات الجوية في المنطقة والذي يتميز بأحدث التقنيات المتطورة والكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية في تقديم جميع الخدمات الأرصادية.

وتتكون عضوية اللجنة من 14 دولة، هي؛ المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، قطر، عمان، اليمن، الهند، سيرلانكا، ميانمار، بنغلاديش، جزر المالديف، تايلند، إيران وباكستان.

الجدير بالذكر أن اللجنة تعمل على رفع التنسيق في تبادل المعلومات ومستوى الجاهزية ودقة المراقبة للأعاصير وفرص التنبؤ المستقبلي لها والعمل على قراءات تحليلية مناخية أكثر عمقاً للمساعدة في رصد هذه الظواهر وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على مجابهة مخاطرها.