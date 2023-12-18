شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12 مخالفًا لتهريبهم 390 كلجم من القات المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وهرب المخالفون 390 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

مكافحة المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كذلك يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.