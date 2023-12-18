شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية : الضبع يحد من تفشي الأمراض والأوبئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فائدة وجود حيوان الضبع المخطط المنتشر في بيئات المملكة .

وأكدت أن هذا الحيوان له دور كبير في التوازن البيئي، لكونه يتغذى على الجيف والحيوانات النافقة فقط، مما يحد من تفشي الأمراض والأوبئة.

وأضافت أن الضبع المخطط سمى بهذا الاسم لوجود ما بين 8 إلى 9 خطوط سوداء على جانبي جسمه، وينتشر في معظم مناطق وهو ليلي المعيشة ويتكاثر في الشتاء.

يذكر أن المركز حذر في وقت سابق من صيد الضبع المخطط تبلغ 80 ألف ريال، مضيفا أن عقوبة الصيد غرامة 80 ألف ريال.