شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير عاجل في السعودية من استخدام هذه الأنواع من الصحون والملاعق بسبب تلوثها بسموم خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة طلب فتوى من دار الافتاء السعودية 1445 الكترونياً أو عبر الجوال

كشفت الدكتورة مها المزروع، المديرة للمركز الإقليمي لمراقبة السموم، عن التحذيرات الجادة بخصوص استعمال البلاستيك في عملية تسخين وتناول الطعام الحار. وأكدت المزروع أن هذا التصرف غير الصحي يمكن أن يسفر عن الكثير من الأمراض المزمنة.

تحذير عاجل في السعودية من استخدام هذه الأنواع من الصحون

في ظهورها على برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، ألمحت المزروع إلى الآثار الخطيرة لاستخدام البلاستيك في تسخين الطعام الحار، حيث يمكن أن يسبب مشاكل في المناعة والغدة الدرقية، ويؤدي إلى اضطرابات في الذاكرة وفقدان التركيز، وتأثيرات سلبية على نمو الجسم، وضعف في عملية الهضم، وتكوُّن قرح في الجهاز الهضمي.

وفي توضيحها، أشارت المزروع إلى أن لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمكن أن ينجم عن استخدام البلاستيك في تناول الطعام الحار زيادة في حالات الإجهاض وزيادة نسبة الوفيات للأجنة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الخصوبة. وأظهرت بعض الدراسات ارتباط استخدام البلاستيك بخطر الإصابة بأمراض السرطان، خاصة سرطان الثدي والبروستاتا.

تؤكد المزروع أن هذه النتائج تتطلب دراسات إضافية لتأكيد صحتها بشكل نهائي، ومع ذلك، تشير إلى وجود مادة خطيرة في بعض أنواع البلاستيك المستخدمة في المشروبات الساخنة، والتي يجب أن تكون ممنوعة منذ عام 1980، إلا أنها ما زالت متوفرة في الأسواق المتاحة للمشروبات الساخنة.

تحذر المزروع الجمهور بشدة من استخدام البلاستيك في عملية تسخين الطعام الحار، وتشجع على اعتماد وسائل آمنة وصحية لتناول الطعام وتسخينه، مثل الأواني الزجاجية أو السيراميكية.