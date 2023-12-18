قرارات جديدة اليوم حول سيارات المعاقين في مصر يبدء تطبيقها من بداية 2024

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إعلان هام من الكهرباء السعودية حول الاستعلام عن الفواتير ونصائح هامة لتقليل قيمة الاستهلاك قدمت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية تسهيلات متعددة لفئة المعاقين، حيث أكدت على اهتمامها البالغ بهم وحرصها على تقديم الدعم والتسهيلات في مختلف المجالات لتخفيف الأعباء. تم تحديد شروط امتلاك سيارة مجهزة طبياً لأصحاب الإعاقات، وقد قررت الوزارة منح الحق للمعاقين في الحصول على سيارة طبية معفاة من الجمارك بنسبة ١٠٠٪، شريطة توافر عدد من الشروط المحددة. قرارات جديدة اليوم حول سيارات المعاقين من بين هذه الشروط: أن يكون الشخص صاحب الإعاقة قد تخطى سن الثمانية عشر عامًا.

عدم عرض السيارة للبيع إلا بعد مرور ٦٠ شهر من تاريخ الحصول على الإعفاء.

الحصول على تقرير من وزارة الشؤون الاجتماعية يثبت الوضع المادي للمعاق وقدرته على تحمل نفقات السيارة.

حصول المعاق على الجنسية المصرية.

الخضوع للكشف الطبي لتقدير نسبة الإعاقة ومدى قدرة الشخص على قيادة السيارة.

تقديم طلب الحصول على السيارة بواسطة المعاق نفسه وتسجيل السيارة باسمه في السجلات.

إصدار تقرير من المجلس الأعلى يوضح نوع الإعاقة ونسبتها مع وصف السيارة المناسبة.

اختيار سيارة ذات محرك ١٦٠٠ سي سي.

حصول على سيارة تتناسب مع احتياجات المعاق والحصول على موافقة من القوميسيون الطبي. تُجرى الكشوفات الطبية للمعاقين في ثلاث مقرات رئيسية: الإدارة العامة للمجالس الطبية. المجلس الطبي العام بالإسكندرية. المجلس الطبي العام بسوهاج. وبعد إثبات الحالة الصحية ونوع الإعاقة ودرجاتها، يتمكن أصحاب الإعاقات من الحصول على سيارة متكاملة مع إعفاء جمركي يؤدي إلى تخفيض نصف سعر السيارة.

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