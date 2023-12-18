انت الان تتابع "سوناك": أرواح كثير من المدنيين أزهقت في غزة ويتعين وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 4:41 مساءً

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الاثنين): "إن عدداً كبيراً جداً من أرواح المدنيين أزهقت في غزة"، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع. وأضاف "سوناك" خلال تصريحات صحافية في قاعدة جوية باسكتلندا: "إن بريطانيا تعتقد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، ولكن يتعين عليها القيام بذلك وفقاً للقانون الإنساني"، وفقاً لـ"رويترز". وجدد دعوته إلى وقف لإطلاق النار قادر على الصمود للسماح بالإفراج عن المحتجزين.

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