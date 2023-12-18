وزير الدفاع الأمريكي: الحرب على غزة عملية إسرائيلية ولن نملي عليها شروطاً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 4:46 مساءً

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الاثنين): "إن الحرب على غزة عملية إسرائيلية، ولست هنا لإملاء جداول زمنية أو شروط". وأضاف "أوستن" الذي يزور "إسرائيل": "إن واشنطن ستواصل تزويد "إسرائيل" بالأسلحة والذخائر، ولا ينبغي لحماس مرة أخرى أن تكون قادرة على مهاجمة إسرائيل"، وفقاً لـ"فرانس برس". وبيّن أن أمريكا تزود "إسرائيل" بالمعدات التي تحتاج إليها للدفاع بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي. وأشار إلى أن واشنطن تواصل حث "إسرائيل" على حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ودعا إلى توقف هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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