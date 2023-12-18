انت الان تتابع القيادة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 4:49 مساءً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد ـ أيده الله ـ في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.