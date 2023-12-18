"خبراني" ينال الماجستير في "العلوم الجنائية" من جامعة سعود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 ديسمبر 2023, 4:51 مساءً

نال محمد جبران حسين خبراني درجة الماجستير في العلوم الجنائية، من جامعة الملك سعود، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى. وتلقى "خبراني" التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة. و"خبراني" حاصل على الشهادة العلمية في الصيدلة من جامعة الملك سعود والبكالوريوس في القانون من الجامعة السعودية الإلكترونية. "الخليج 365" تبارك لـ "خبراني"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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